In der Haßfurter "Welle" ist gleich zweimal viel geboten

Ein "doppeltes Heimspiel" steht für die Schwimmer der SG Haßberge in der Haßfurter "Welle" auf dem Programm. Am Samstag, 11. November, findet das traditionelle "Zwergerlschwimmen" des SC Haßberge statt, dem am Sonntag die unterfränkischen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend und Staffeln folgen.

Das seit vielen Jahren stattfindende und überregional bekannte "Zwergerlschwimmen" beginnt am Samstag um 9 Uhr mit dem kindgerechten Wettkampf, bei dem die Jüngsten (Jahrgänge 2010 und jünger) ihr Können unter Beweis stellen. Für einige Kinder ist dies der erste Wettkampf überhaupt, und entsprechend gespannt fiebern sie diesem entgegen. Höhepunkt dieses Abschnitts ist zum Abschluss die 25-Meter-Freistilstaffel.

In den Abschnitten 2 und 3 dieses Wettkampfs gehen dann die schon erfahreneren Jahrgänge 2005 bis 2009 auf Medaillenjagd. Hier gilt es in den vier Disziplinen Brust, Freistil, Rücken und Schmetterling die 50-Meter- oder 100-Meter-Strecke sowie die 100 Meter Lagen zu bewältigen. Gerade die 100-Meter-Distanz stellt für die Nachwuchsschwimmer eine echte Herausforderung dar. Den Höhepunkt bilden auch hier die Staffelwettkämpfe (4x50-Meter-Freistil und 4x50-Meter-Lagen).

Auf Bezirksebene geht es am Sonntag weiter, wenn die Staffeln der Schwimmclubs aus ganz Unterfranken gegeneinander antreten. Hierbei sind vor allem Teamgeist und Ausdauer gefragt, wenn es gilt, die 4x100-Meter in den Disziplinen Brust, Freistil, Lagen, Rücken und Schmetterling zu meistern. Die SG Haßberge geht in den Jahrgängen 2004/2005 mit zwei Staffeln (Mädchen und Buben) und in den Jahrgängen 2002/2003 mit einer Mixed-Staffel an den Start.

Um erfolgreich abschneiden zu können, wurde auch hier in den vergangenen Wochen intensiv trainiert, und bis zum Schluss feilen die Schwimmer mit ihren Trainern noch an den wichtigen Wechseln.

Wer sich selbst einmal ein Bild von der engagierten Nachwuchsarbeit der SG Haßberge machen möchte, den heißen die SGler in der Haßfurter "Welle" herzlich willkommen. red