In der Familie gesund ernähren

Im Kurs "Gesundes Essen für alle" des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt reflektieren junge Familien ihr Ernährungsverhalten und erhalten Orientierung für eine ausgewogene Speiseplan-Gestaltung. Der Kurs findet am Dienstag, 28. November, von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Hebammenpraxis & Familienzentrum, Am Stahlbrunnen 3, in Bad Bocklet statt. Infos und Anmeldungen unter www.weiterbildung.bayern.de oder bei Barbara Hein, Tel.: 09772/ 932 81 30, E-Mail: barbara.hein@aelf-ns.bayern.de