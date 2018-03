In der Baustelle "aufgegabelt"

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Dienstagvormittag ein 26-jähriger Arbeiter in einem Baustellenbereich an der Staatsstraße 2240 bei Dormitz. Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer streifte ihn mit seinem Opel, nachdem der Fahrzeuglenker aus bislang nicht bekannten Gründen unberechtigterweise in diesen Baustellenbereich eingefahren war. Sachschaden entstand dabei nicht.