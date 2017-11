In den Straßengraben gerutscht

Eine 18-jährige Fahranfängerin rutschte am Freitag um etwa 23.20 Uhr auf der Strecke zwischen Hofheim und Friesenhausen mit ihrem Opel in den rechtsseitigen Straßengraben. Grund für den Verkehrsunfall dürfte eine kleine Unachtsamkeit der Fahrzeugführerin gewesen sein. Der Opel wurde sowohl im Frontbereich, als auch an der gesamten Beifahrerseite beschädigt, ein Verkehrsleitpfosten wurde umgefahren.Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 8000 Euro.