In Damentoilette gezündelt

Unbekannte haben in der Damentoilette am "Washingtonplatz" gewütet. Am Freitag wurde der Polizei durch die Touristinformation der Stadt Bad Brückenau mitgeteilt, dass in den öffentlichen Toiletten gezündelt worden sei. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass schon vor Halloween (31.Oktober) die Damentoilette von bislang Unbekannten durch Verbrennen der vor Ort befindlichen Hygienebeutel verschmutzt worden war. Bis nach der Reinigung ist die Damentoilette vorübergehend nicht für die Allgemeinheit nutzbar. Es entstand Sachschaden.Wer zu diesem Fall Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Brückenau unter Tel.: 009741/ 6060 in Verbindung zu setzen.