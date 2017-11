In Creidlitz tut sich etwas

Das Caritas-Quartierprojekt Creidlitz wird konkret. Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 9. November, um 18.30 Uhr im Schützenhaus, Creidlitzer Straße 119b, statt. Quartiersmanagerin Petra Kotterba lädt dazu alle Bürger ein. Der Abend soll noch mal alle offenen Fragen zum Projekt klären, heißt es in einer Mitteilung von Kotterba. Die Creidlitzer Bürger sind dazu aufgerufen, sich mit Ideen, Anregungen und Wünschen zu beteiligen. Ziel ist die Gründung einer Projektwerkstatt, in der die gesammelten Anregungen ausführlich diskutiert werden. Diese Veranstaltung ist dann am Dienstag, 21. November, um 18.30 Uhr. Weitere Informationen bei Petra Kotterba unter Telefon 09561/5969940 oder direkt im Caritas-Quartiersstützpunkt, Unterm Buchberg 3, in Creidlitz. red