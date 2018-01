In Coburg fand die Weinlese statt

22 erlesene Traubensorten in den unterschiedlichsten Geschmacksvarianten und Größenklassen von S bis XXL wurden anlässlich der "Coburger Weinlese" am Obstlehrgarten aufgetischt und zur Verkostung angeboten. Trotz des für Biotrauben schwierigen Jahres - Falscher und Echter Mehltau machten sich breit - konnte sich die Ernte sehen lassen.Thomas Neder, Geschäftsführer des Kreisverbandes Coburg für Gartenbau und Landespflege, konnte über 50 Obstfreunde im herbstlichen Lehrgarten begrüßen und vor dem Geschmackstest zu einem Rundgang durch die Anlage einladen. Hier reiften neben zahlreichen Herbst- und Winteräpfeln und Herbsthimbeeren auch noch die großfruchtigen Indiana-Bananen und die kleinen Fruchtzwerge der urgesunden Bayernkiwis, die Neder als interessante Besonderheiten und Ergänzung für Hausgärten als Empfehlung den Obstfreunden mit auf den Weg gab.Akribisch wurden die Eindrücke der einzelnen Traubensorten bei der Verkostung und optischen Bewertung von Beiratsmitglied Hans Kuhn und Peter Janson notiert. Nach einem kritischen Geschmackstext und einer visuellen Bonitierung wurden die Trauben mit Noten wie in der Schule bewertet. Das Rennen machte die großfruchtige, blaue Tafelsorte Isabella Blau.Bei den blauen Tafeltrauben hinterließen weiterhin Fiorito und Ontario gute Eindrücke. Bei den kernlosen beziehungsweise kernarmen Sorten wurden Himrod und New York (Lakemont) sehr positiv bewertet. Bei den gelben kleinfruchtigeren Traubensorten kam Excelsior, bei den blauen Muscat Blue auf die vorderen Plätze.Der Obstlehrgarten ist noch bis Ende Oktober geöffnet. Das neue Jahresprogramm des Kreisverbandes erscheint gegen Ende des Jahres auf der Homepage des Kreisverbandes: www.kv-gartenbau-coburg.de