In Amberg ist für SCM Vorsicht geboten

Die nächste Herausforderung nach zwei spielfreien Wochenenden steht für die Bayernliga-Volleyballer des SC Memmelsdorf an. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum Tabellenachten nach Amberg. Wenn man nach der Tabelle geht, startet der Gast als Favorit in dieses Spiel.

Die Realität schaut aber etwas anders aus. In den ersten vier Spielen fuhr der VC Amberg nur einen Sieg und somit drei Punkte ein. Der VCA hatte es dabei jedoch mit schweren Gegnern wie Regenstauf, Mömlingen und Abensberg zu tun. Trotz der Niederlagen gab es sehr knappe Satzergebnisse, und die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass Amberg eine schwierige Aufgabe darstellt.

Der SCM befindet sich mit weißer Weste und elf Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Ein Sieg am Sonntag wäre wichtig, um die Führung verteidigen zu können und den TV Mömlingen auf Distanz zu halten.



Erster Sieg für SCM-Damen?

Am Samstag bestreitet die erste Damenmannschaft des SC Memmelsdorf ihr Auswärtsspiel gegen den TSV Neutraubling. Gegen das Tabellenschlusslicht soll endlich der erste Saisonsieg eingefahren werden. jk