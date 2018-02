In Altötting ganz vorn gelandet

Gut vorbereitet sind die Kickboxer des FC Pommersfelden beim ersten Qualifikationswettkampf zur deutschen Meisterschaft (WAKO) in Altötting an den Start gegangen. Luis Dressel (B-Jugend), Jana Fleischmann (B-Jugend) und Yasmin Wolf ( Juniorinnen bis 70 kg) kamen mühelos in die Endrunde. Hier legte Dressel einen Blitzstart hin und gewann fulminant mit 9:0 (technischer K.o. durch Aufgabe) gegen Joel Kulik (KSV Sidekick nähe Stuttgart) und stand dann Nino Zeller (TV Mallersdorf) im Finale gegenüber. Auch hier überzeugte Dressel mit guter Technik und schnellen Fäusten und gewann souverän mit 8:2. Auch Jana Fleischmann ließ nichts anbrennen. Isabell Krugovoj hatte zwar Heimvorteil (TV Altötting), verlor aber klar mit 0:10 (technischer K.o.). Im Finale traf Fleischmann auf ihre stetige Widersacherin Franziska Münsterer (TV Mallersdorf). Münsterer ging in Führung. Postwendend glich Fleischmann aus. Mit der nächsten Aktion ging Münsterer wieder in Führung und sofort kam wieder der Konter. Ab da ließ Jana Fleischmann nicht mehr viel zu und zog mit einem harten Sidekick zum Körper und zwei Fußtreffern zum Kopf auf 7:2 davon. Die Führung brachte sie sicher über die Zeit und gewann mit 11:5.



Erstmals bei den Damen

Yasmin Wolf traf im Finale auf Corinna Zehentbauer vom TV Mallersdorf, die Mitglied im Junioren-Nationalkader ist. Wolf fand nicht richtig in den Kampf der Juniorinnen bis 70 kg gegen die Niederbayerin, landete allerdings schöne Treffer. Trotzdem gewann die haushohe Favoritin mit 14:4. Erstmals auch bei den Damen startend, errang die 16-Jährige nach tollen Vorkämpfen und mit einem überragenden, hart erkämpften Sieg im "kleinen Finale" gegen Christina Achleitner (Österreich) Platz 3. red