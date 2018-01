In 100 Sekunden muss die Saugleitung gekuppelt sein

In Lauter fand die Leistungsprüfung "Die Gruppe im Löscheinsatz" statt.

Erstmals waren Feuerwehrfrauen und -männer der freiwilligen Feuerwehr Lauter gemeinsam mit Feuerwehrkameraden aus Katzenbach und Gefäll angetreten. Alle 21 Prüflinge haben in drei Durchläufen bestanden. Insgesamt wurde je nach Ausbildungsstand neun Mal Stufe 1 (Bronze), sechs Mal Stufe 2 (Silber), ein Mal Stufe 3 ( Gold), vier Mal Stufe 5 (Gold/Grün) und ein Mal Stufe 6 (Gold/Rot) abgelegt.

Die Leistungsprüfung "Die Gruppe im Löscheinsatz" wird in Lauter regelmäßig alle zwei Jahre abgenommen und wechselt sich mit der Leistungsprüfung "Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz" ab. Bei der Leistungsprüfung "Wasser" galt es, den Aufbau bei einem Löscheinsatz in einer vorgegebenen Zeit korrekt zu demonstrieren und innerhalb von 100 Sekunden eine Saugleitung zu kuppeln. Zusätzlich gab es für jeden Teilnehmer Einzelaufgaben. Eine Leistungsprüfung ist eine anspornende Aufgabe.

2. Bürgermeister Daniel Wehner hob hervor, dass schnelle Hilfe nur dann möglich ist, wenn die notwendigen Grundlagen vorhanden sind. Dies zeige sich in dieser erfolgreichen Leistungsprüfung und bestätigt die Marktgemeinde Burkardroth in ihrer Investitionsbereitschaft in eine modern ausgerüstete Feuerwehr. Wehner dankte Teilnehmern und Ausbildern für ihre Bereitschaft, sich auf die Leistungsprüfung vorzubereiten, sowie den Schiedsrichtern für deren Abnahme. red