Impulse für die Zeit nach der Trennung

Ab September startet ein neues Kooperationsangebot der Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche und der Beratungsstelle für Ehe-, Familien und Lebensfragen der Diözese Würzburg. Es soll Eltern helfen, die sich in einer Trennung befinden oder diese schon hinter sich haben.Immer mehr Familien sind vom Thema Trennung oder Scheidung berührt. Auch im Landkreis sind, laut den Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung, allein im Jahre 2015 188 Minderjährige von einer Scheidung der Eltern betroffen gewesen. Und das sind nur die ehelichen Kinder, nichteheliche werden statistisch nicht erfasst.Die Zeit nach der Trennung ist für die meisten Eltern eine besondere Herausforderung, begleitet von widersprüchlichen Gefühlen. Verletzungen, Wut, Resignation, Verunsicherung, Kraftlosigkeit, den Alltag neu organisieren, stehen neben Erleichterung, Hoffnung und vielleicht einem Gefühl von erlebter eigener Tatkraft.Die Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen begleitet Paare, die ihre Beziehung verbessern möchten und gemeinsam neue Wege suchen, oder die klären möchten, ob eine gemeinsame Zukunft noch möglich ist. Zudem kümmern sich die Mitarbeiter um Paare, die sich zur Trennung entschlossen haben und in der Veränderung und in der Trauer gute Lösungen suchen. Es wird erarbeitet, wie die Trennung möglichst konstruktiv gestaltet werden kann, um allzu große Kränkungen und Verletzungen zu vermeiden. Dies ist insbesondere wichtig, wenn von der Trennung Kinder betroffen sind.Mit der Familie als Gesamtsystem oder auch in der Begleitung und Beratung von Einzelnen arbeitet die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes für den Landkreis Bad Kissingen e.V.. Das Angebot im Themenfeld Trennung/Scheidung ist hier sehr vielfältig. Im Mittelpunkt stehen immer die Bedürfnisse der Kinder. Neben Elternvermittlungen, Familiensitzungen, Begleiteten Umgängen werden auch Sitzungen für Kinder und Jugendliche angeboten.Mitte des Jahres entstand die Idee zu einer stellenübergreifenden Kooperation, welche Eltern in der Gruppe unterstützen soll, die sich in Trennung oder Scheidung befinden oder diese gerade hinter sich haben. An den ersten vier Abenden sollen gemeinsam Wege gefunden werden, mit dem Abschiedsschmerz der alten Beziehung leben zu lernen und mögliche Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Die letzten zwei Abende sollen die neue familiäre Situation im Erleben der Kinder und die Elternkommunikation in den Mittelpunkt stellen; denn "Eltern bleiben Eltern"! Neben begleitenden Gesprächen und unterstützenden Impulsen sollen Wahrnehmungsübungen helfen zur Stabilisation, Entspannung und Entdeckung eigener Stärken beizutragen.Die Abende finden ab 21. September immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr in der Hartmannstraße 2a in Bad Kissingen statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Anmeldung und weitere Informationen unter: Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Friedrich-Stein-Str. 28, 97421 Schweinfurt, Tel.: 0971/3051,info@eheberatung-schweinfurt.de, www.eheberatung-schweinfurt.de