Improvisationskunst beim Kulturpuls am Mittwoch

Über 25 Jahre hat das Nürnberger Improvisationstheater "Holterdiepolter" bereits auf dem Rücken und noch immer können die Improvisateure nicht genug bekommen von den Brettern, die die Bühne bedeuten, von den Zuschauern, die ihnen sagen wo's lang geht, von der Begeisterung, die bei der Entstehung der kurzen Szenen freigesetzt wird.

Im Kolpingsaal wird "Holterdiepolter" am Mittwoch, 7. März, ab 20 Uhr, die Herzen der Zuschauer mit im Moment frei erfundenen Geschichten beglücken, ohne vorher auch nur einen blassen Schimmer davon zu haben, was sie sogleich spielen werden. Denn das Publikum gibt die Vorgaben für die unterhaltsamen Szenen. Fünf Sekunden später geht der Theaterspaß los, egal ob in der Postkutsche oder in einer Fabrik für Röhrenfernseher, ob im Geiste eines schwedischen Krimis oder als Perry-Rhodan-"Roman": Das Spiel entwickelt sich aus dem Moment heraus und zieht die Leute in den Bann. Freuen Sie sich auf einen vergnüglichen Abend voller Theaterspaß. red