Impressionistisch und tiefgründig

Anne Riegler spielt am Donnerstag, 29. März, einen Klavierabend im Rossini-Saal. Im Programm stehen Werke von Joseph Haydn, Franz Schubert und Maurice Ravel. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Anne Riegler wird die selten gespielte Sonate in D-Dur Hob. XVI, 24 von Joseph Haydn präsentieren. Auch die tiefgründige Sonate D784 in a-moll von Franz Schubert sowie der Zyklus "Miroirs" von Maurice Ravel stehen in der zweiten Konzerthälfte im Programm. Der impressionistische Komponist Ravel liegt Anne Riegler am Herzen. 2017 erschien ihre erste CD mit Werken von Maurice Ravel und von ihm porträtierten Komponisten. Anne Riegler studierte Klavier in Würzburg bei Silke-Thora Matthies, kam über ein Auslandsstudium nach Sankt Petersburg und machte ihren Klavier-Master schließlich in New York City. Tickets sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 und per E-Mail ( kissingen-ticket@badkissingen.de ) erhältlich. Foto: Georg Sturm