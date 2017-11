Am Donnerstag, 16. November, präsentiert der Fotoclub um 19.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge in mehreren kurzweiligen Bilderschauen Impressionen aus Franken. Die AV-Shows beinhalten nicht nur "das typische Franken", sondern auch eine Vielfalt an Fotomotiven, die man in unserer fränkischen Heimat im Bild festhalten kann und konnte. Der Eintritt ist frei. red