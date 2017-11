Immer wieder wird der Wagen böse verkratzt

Offensichtlich beharrlich hält ein bislang unbekannter Täter an dem Vorsatz fest, den Pkw eines Anwohners in Wonfurt zu zerkratzen. Der Mann parkt sein Fahrzeug gewöhnlich am Speiersbaumer Weg auf einem öffentlichen Parkstreifen. Dort ritzt der bislang unbekannte Täter seit August und zuletzt in der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack. Der Sachschaden summiert sich mittlerweile auf 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09521/9270 zu melden.