Immer positiv: Kunigunda Burger 80

"Ich schaue vorwärts, nicht zurück" - Kunigunda Burger, die jetzt ihren 80. Geburtstag feierte, hat sich ihre positive Lebenseinstellung bewahrt. Als gebürtige Ludwigschorgasterin ist sie ihrer Heimat immer treu geblieben. Nach der Heirat mit Ehemann Richard und der Geburt der Zwillinge Rüdiger und Frank wurde ein Eigenheim gebaut. Ein Hobby des Ehepaares war das Reisen. Über 30 Jahre ihres Berufslebens hat die Jubilarin in der ehemaligen Storchenmühle in Mannsflur verbracht.

Pfarrer Michal Osak übermittelte die Glückwünsche der katholischen Pfarrgemeinde, und Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani gratulierte einer Bürgerin, "die rege am Gemeindegeschehen teilnimmt". Der früheren Sängerin, die dem Gesangverein seit 1954 angehört, dankte Vorsitzender Michael Rief. Vom SPD-Ortsverein wünschte Tobias Braunersreuther alles Gute. Ihre Aufwartung machten auch viele Verwandte, Bekannte und Nachbarn. tb