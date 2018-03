Immer noch packt sie mit an

Anni Schmidt aus Welsberg in der Gemeinde Itzgrund ist am Donnerstag 90 Jahre alt geworden. Sie wurde am 1. März 1928 in Triebitz bei Landskron (heute Tschechien) als ältere von zwei Schwestern geboren. Nach der Schule arbeitete Anni Schmidt zunächst in der Landwirtschaft der Eltern mit. Das Ende des Zweiten Weltkriegs war für Anni wie auch für die anderen Sudetendeutschen mit großen Schwierigkeiten verbunden.

Die beiden Mädchen wurden zwangsweise von ihren Eltern getrennt und in ein Internierungslager gebracht. 1946 kamen Anni und Martha im Nachkriegsdeutschland an. Ihr Weg führte sie nach Ebern und Untermerzbach. In Untermerzbach lernte Anni auch ihren Ehemann Edgar Schmidt kennen. Das junge Paar heiratete 1948. Aus der Ehe sind zwei Söhne und zwei Töchter hervorgegangen. Zum Geburtstag am Donnerstag gratulierten acht Enkelkinder und sieben Urenkel.

"Ich freue mich noch, wenn ich mich nützlich machen kann", sagte Anni Schmidt an ihrem Geburtstag. Auf dem Bauernhof der Familie, der mittlerweile vom Enkel Christian Schmidt bewirtschaftet wird, gibt es immer etwas zu tun.

Und dann freut sich Anni Schmidt auch darüber, dass ihre Schwester Martha Horn fast den gleichen Lebensweg gegangen ist. Martha wohnt auch in Welsberg, fast in Rufweite.

Geistig fit hält sich Anni Schmidt mit ihrer Leidenschaft für Kreuzworträtsel und Sudoku.

Zum runden Geburtstag überbrachten Bürgermeister Werner Thomas für die politische Gemeinde Itzgrund und Pfarrer Eckhard Kollmer für die Kirchengemeinden Schottenstein und Watzendorf Glückwünsche.