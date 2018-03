Immer mehr leihen sich Bücher aus

Das ehrenamtliche Team der katholisch-öffentlichen Bücherei Ramsthal war ganz gespannt auf die Auswertung der Statistik 2017. Denn es war das erste Jahr in der Bücherei mit computerisierter Ausleihe, wodurch auch die Statistik elektronisch erfasst wurde. Dies hatte die Gemeinde Ramsthal mit einem Zuschuss ermöglicht.

"Dass die Ausleihzahlen gestiegen sind, hatten wir schon geahnt", so die Büchereileitung Christine Neder. Dass sich die sehr gute Ausleihzahl von 4878 Medien im Jahr 2016 auf 5549 Medien steigern würde, das hätte keiner erwartet. Das ist eine Steigerung von 13,7 Prozent, freut sich das 20 köpfige Team über die ungebrochene Leselust und sieht es als Ansporn und Bestätigung für seine geleistete Arbeit.

Das aktuelle Angebot von 3624 Medien (Romane/Jugendbücher: 1480; Kinderbücher: 1473; Sachbücher: 310; Zeitschriften: 204; Filme: 123; Hörbücher: 34; Energie- Sparpaket: 1) wurde von 149 aktiven Lesern genutzt. Aus der Büchereifachstelle in Würzburg wurden zusätzlich 575 Titel eingestellt. Um den Bestand aktuell zu halten, wurden 651 Medien aussortiert und 686 Medien neu eingestellt, davon 238 Medien aus Spenden.

Freuen konnte sich das Team über den Gewinn von 1000 Euro, welcher vom Bayernwerk überreicht wurde. Das Geld wurde ausschließlich für die Beschaffung von Kinder- und Jugendliteratur verwendet, das ist die Vorgabe des Sponsors. Dies kam dem Büchereiteam sehr entgegen, dem die Förderung der Jüngsten ein großes Anliegen ist. So werden drei Kindergärten und eine Schule regelmäßig mit Büchern versorgt.

Die Kinder des Kindergartens Ramsthal besuchten die Bücherei um bibliotheksfit zu werden. Im Ferienprogramm war die Bücherei mit 4 Veranstaltungen vertreten. Insgesamt wurden 14 Veranstaltungen angeboten. Bei Geburtstags- und Buchmessenfest mit Kinderprogramm, Ausstellungen und Themenabenden nutzten viele Besucher die Möglichkeit, sich auszutauschen. Auch in diesem Jahr plant das Team viele Veranstaltungen, unter anderem am 26. April 2018 eine Autorenlesung mit Matthias Söder. Die nächste Veranstaltung ist am Donnerstag, 8. März 2018 zum internationalen Frauentag. red