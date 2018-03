Zweimal wurde bereits der lustige Schwank mit dem Titel "Immer diese Schwiegermütter" aufgeführt. Zwei weitere Vorstellungen gibt es am Ostersonntag, 1. April, und Ostermontag, 2. April, jeweils um 19 Uhr in der Schulturnhalle Haard. Für Ostermontag gibt es noch Karten bei Gabi Röder, Tel.: 0971/612 02, oder an der Abendkasse. sek