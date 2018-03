Die Laienspielgruppe des Gesangvereins Haard bereitet sich wieder auf die Aufführung eines Theaterstücks vor. Das Stück trägt den Titel: "Immer diese Schwiegermütter", von Beate Irmisch. Unter der Regie von Christa Alberth soll die lustige Komödie in drei Akten viermal aufgeführt werden und zwar am Samstag und Sonntag, 24./25. März, sowie am Ostersonntag 1. und Ostermontag 2. April, jeweils um 19 Uhr in der Schulturnhalle Haard. Nummerierte Karten können bei Gabi Röder bestellt werden: Tel.: 0971/612 02.



Verlobung mit Tenor

Zum Inhalt: Ein Traum ist für Walli Hoppenstett in Erfüllung gegangen. Ihre einzige Tochter Emma hat sich den berühmten Tenor Gernot von Zitzewitz geangelt und nun soll Verlobung gefeiert werden. Walli, die ihren zukünftigen Schwiegersohn gar nicht kennt, reist einen Tag früher an. Leider hat Emma ihr verheimlicht, dass ihr Zukünftiger gut 25 Jahre älter ist und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Verwechslungen, Verdächtigungen im Minutentakt und mittendrin Tante Käthe und Onkel Blasius, die ihren Teil dazu beitragen, dass es im Hause Zitzewitz zugeht wie bei Hempels unterm Sofa. Ob bei diesem Durcheinander überhaupt eine Verlobung stattfinden kann? kki