Imkerstammtisch im "Wilden Kaiser"

Am Donnerstag, 5. April, findet der Imkerstammtisch in Kirchlauter statt. Er beginnt um 19 Uhr im Gasthaus "Wilder Kaiser", Hauptstraße 26. Bei dieser Veranstaltung geht es um die Fragen "Der Winter geht zu Ende. Was ist mit den Bienen, die den Winter überlebt haben? Welche Arbeiten sind jetzt wichtig?" Dabei soll auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen, hieß es in der Ankündigung. Weitere Treffen sind für 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 9. August, 6. September und für den 4. Oktober (Kerwa und Abschluss des Jahres) geplant. red