Im Zeichen von Taizé

Am morgigen Sonntag, 19. November, findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Leonhard in Breitengüßbach wieder ein Taizé-Gottesdienst statt. Bibeltexte, Meditationen und Gebete werden dabei musikalisch umrahmt mit Gesängen aus Taizé. Eigens für diesen Gottesdienst haben sich aus dem Pfarreienverbund Breitengüßbach, Kemmern und aus der evangelischen Johannesgemeinde Hallstadt Sänger zu einem ökumenischen Projektchor zusammengefunden, teilt die veranstaltende Pfarrei weiter mit. Kerzen für diesen besonderen Gottesdienst werden an den Eingangstüren angeboten. red