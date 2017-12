Die Mezzosopranistin Alison Browner ist der Stargast bei den diesjährigen Weihnachtskonzerten des Collegium Musicum Bamberg. Die Konzerte finden am kommenden Samstag, 9. Dezember, in der Bamberger Auferstehungskirche und am Sonntag, 10. Dezember, in der Kirche St. Maria Magdalena in Geisfeld statt. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

Die Konzerte stehen ganz im Zeichen des Barock und glänzen mit vielfältigen Solo-Besetzungen wie Oboe, Blockflöte, Flöte und Violine, teilen die Veranstalter mit. Die gefeierte Sängerin Alison Browner interpretiert Arien aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium und dem Magnificat. Sie hat weltweit auf vielen großen Bühnen unter Dirigenten wie Philippe Herreweghe, John Eliot Gardiner und Helmuth Rilling gesungen. In Bamberg war sie mehrfach in Konzerten des Chores der Bamberger Symphoniker zu hören.

Zu den Solisten des Abends zählt ferner Michael Hertel, der seit 2017 bei den Bamberger Symphonikern spielt. Gemeinsam mit Walter Forchert, Violine, und dem Collegium Musicum Bamberg interpretiert er das Doppelkonzert für Oboe und Violine c-Moll von Johann Sebastian Bach.

Hertel gibt außerdem das Concerto d-Moll für Oboe, Streicher und Basso continuo des italienischen Barockkomponisten Alessandro Marcello. Zudem steht das Doppelkonzert für Blockflöte und Flöte e-Moll von Georg Philipp Telemann auf dem Programm. Die Solisten sind Susanne Hofmann und Hironaru Saito.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, Spenden sind erbeten. red