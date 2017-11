Im Veldensteiner Forst Fotofallen zerstört

Im Veldensteiner Forst, zwischen Bernheck und Mosenberg, sind in der Nacht vom 1. auf den 2. November in einem Waldgebiet, das sich "Lange Leite/Dreiweiher" nennt, zwei Fotofallen, die zur Wolfs- und Wildschweinbeobachtung mit einem Spannband an Bäumen befestigt waren, losgeschnitten und anschließend in ein Wasserloch geworfen worden. Hinweise nimmt die Polizei Pegnitz unter 09241/9906-0 entgegen. pol