Der Adventskalender des Lions Club Coburg-Veste ist in vielfacher Hinsicht eine richtig tolle Sache: er sieht schön aus, mit seinem Erlös wird Gutes getan und außerdem besteht 24 Mal die Chance auf einen Gewinn. Der Verkauf der Adventskalender ist deshalb auch in diesem Jahr sehr gut gelaufen. Einige Restexemplare gibt es allerdings noch, und zwar in der Tageblatt-Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 3a. Ein Exemplar kostet fünf Euro. ct