Im Singen das Selbstbewusstsein der Kinder stärken

18 Mädchen und Jungen der ersten und zweiten Klassen an der Grund- und Mittelschule stimmen sich ein. Für einen neuen Schulchor, den Leiter Gary O'Connell, unterstützt von Sonja Putz, jetzt sorgsam formen und aufbauen will.

Möglich macht dies eine Zusammenarbeit zwischen Schule, der Sängervereinigung Bad Rodach und dem Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels.



Nachholbedarf im Singen

Jens-Uwe Peter, kommissarischer Vorsitzender des Sängerkreises und der Vorsitzende der Sängervereinigung Bad Rodach, Werner Zoufal, betonten bei der Projekt-Präsentation, dass gerade in den Grundschulen Nachholbedarf in Sachen Chorsingen bestünde und sich der Sängerkreis hier nachhaltig einbringen will. Die Kooperation ist für die Schule kostenfrei, so Peter, die finanziellen Mittel würden über das Landratsamt zur Verfügung gestellt.



Bereicherung des Angebots

Als "absolute Bereicherung" des musischen Angebots an ihrer Schule bezeichnete Schulleiterin Manuela Oppel diese Maßnahme. Es sei jetzt die zweite dieser Art nach der Zusammenarbeit mit den Roßfelder Musikanten. Stimmbildung und Sprachentwicklung fördere die Sozialkompetenz, so die Pädagogin, die durchaus auch eine Stärkung des Selbstbewußtseins der Schüler durch dieses Angebot sieht. Besonders, vor einem Publikum aufzutreten trage dazu bei, die Kinder zu stärken. Auftritte sind sind, so die Schulleiterin, bei folgenden Anlässen vorgesehen: Abschluss-Gottesdienste, Abschlussfeiern, Sommerfest und Weihnachtsfeier.

Zu einem besonderen Ereignis soll jedoch ein Fußball-Musical werden, das Sonja Putz mit der Theatergruppe für den Sommer einstudiert, und in das der neue Chor integriert werden soll.