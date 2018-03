Im Notfall richtig handeln

"Wenn der Notarzt kommt" lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der die Dienststelle Herzogenaurach des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) einlädt. Dr. Günter Roßmeißl wird hier erläutern, was bei einem Notfall zu tun ist. Was muss vorbereitet werden? Was kann der Einzelne tun? Welche Unterlagen müssen bereitgehalten werden? Diese und weitere Fragen werden heute ab 13.30 Uhr im Gasthaus "Staudigel" in der Höchstadter Straße 4 in Klebheim beantwortet. Die Teilnahme ist kostenfrei. red