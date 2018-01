Im Museum mitarbeiten

Zwischen 16 und 30 Jahre



Wer Lust hat, einmal hinter die Kulissen eines Museums zu blicken und dabei an einer Ausstellung über den Dreißigjährigen Krieg mitzuarbeiten, der ist im Fränkische- Schweiz-Museum als Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) bestens aufgehoben. Dieses spannende Thema ist das Jahresmotto für die gesamte Fränkische Schweiz und wird im Museum mit allen Methoden der Ausstellungstechnik aufbereitet.Als "Abrundung" sind zudem zahlreiche Veranstaltungen, von Vorträgen und Exkursionen bis hin zu Konzerten und Theaterstücken zu organisieren. Die Aufgaben sind also sehr vielfältig. An welchen spannenden Projekten die jungen Freiwilligen bislang schon alles mitgearbeitet haben, kann man auf dem Blog www.fsmt.tumblr.com nachlesen.Neben der Arbeit im Museum stehen in insgesamt sechs Seminarwochen Fragen der Denkmalpflege, Baustilkunde und traditionelle Handwerkstechniken auf dem Programm.Melden können sich alle Interessierten, die zwischen 16 und 30 Jahre alt sind. Los geht's ab sofort oder zum 1. November. Interessierte können sich entweder direkt beim Fränkische Schweiz-Museum (Tel. 09242/1640, E-Mail: info@fsmt.de) oder beim Regionalbüro der IJGD in Regensburg (Tel. 0941/59936009, E-Mail: fsj.denkmal.by@ijgd.de) melden und bewerben. red