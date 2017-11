Im langjährigen Dienst für andere Menschen

Das Diakonische Werk Coburg hat bei seinem Herbstfest im Coburger Haus Contakt zahlreiche Mitarbeitende für ihren langjährigen Dienst beim Evangelischen Wohlfahrtsverband ausgezeichnet.

"Danke für Ihren Einsatz, danke für die Lebenszeit, die Sie uns geschenkt haben, um sich im Dienst der Diakonie für Menschen einzusetzen", sagte Vorstand Matthias Emmer in seiner Laudatio für die Jubilare. "Im normalen Leben wird es einem gar nicht bewusst, dass der Mensch unendlich viel mehr empfängt, als er gibt, und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht."

Die Ehrungen nahmen Matthias Emmer und Pfarrer Rolf Gorny, der Vorsitzende des DW-Verwaltungssrates, und dessen Stellvertreter Dekan Stefan Kirchberger vor. Beim Herbstfest und den Jubilarehrungen waren erstmals wieder die Beschäftigten der Kindertagesstätte Augustenstift dabei. Das Augustenstift befindet sich wieder in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes.

Zehn Jahre sind beim DW beschäftigt: Eilsabeth Wagner, Heike Wolf, Agnes Brand, Melanie Frankenberger; seit 15 Jahren: Kirstin Appel, Petra Ritter,

Yvonne Christ, Monika Tytyk, Stefan Kornherr, Sylvia Hereth, Kerstin Deutschbein; seit 20 Jahren: Ulla Rauscher; seit 25 Jahren: Michaela Wittmann, Claudia Renner-Hanft, Grit Bartenstein und Katrin Kiesewette, für 30 Jahre: Imke Böger-Troll, Petra Kröner und Brigitta Lambert; für 35 Jahre: Monika Kolb.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Monika Diedrich und Regina Kuß. Martin Koch