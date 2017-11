"Komm wir fahren nach Amsterdam!" Angetrieben von diesem Slogan machte sich die Vereinsgemeinschaft Steinsfeld, bestehend aus derfFreiwilligen Feuerwehr, dem Sportverein, dem Obst- und Gartenbauverein und dem CSU-Ortsverband, zu einer reizvollen Vier-tagesfahrt nach Holland mit drei Übernachtungen in Amsterdam auf. Die Organisation lag in den Händen von Wolfgang Thein.

Bei wechselhaftem Wetter erlebten die 48 Teilnehmer abwechslungsreiche Tage im Land der Tulpen und Windmühlen. Das erste Highlight war eine Grachtenrundfahrt durch die Stadt. Die insgesamt 1184 Brücken und prunkvollen Fassaden der Altstadt zeigten, warum die europäische Metropole auch "Venedig des Nordens" genannt wird.

Am nächsten Tag stand eine Stadtrundfahrt durch das historische Zentrum von Amsterdam auf dem Programm. Besucht wurde eine Käserei. Südholland mit den Städten Den Haag, Delft und Rotterdam waren weitere Programmpunkte. Bei einer Rundfahrt durch die Residenz- und Regierungsstadt Den Haag konnte der Mix aus moderner Architektur und historischen Bauten betrachtet werden. In Rotterdam beeindruckte der zweitgrößte Hafen der Erde. ul