Im Kreisverkehr nicht aufgepasst

Ein Schaden von mindestens 5000 Euro und zwei demolierte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag um 12.15 Uhr im Kreisverkehr auf der Lauterer Höhe. Während ein 47-Jähriger mit seinem BMW im Kreisverkehr in Richtung Niorter Straße unterwegs war, fuhr zeitgleich ein 55-Jähriger mit seinem Mercedes in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt des BMW-Fahrers. Im Kreisverkehr stießen beide Fahrzeuge zusammen, berichtet die Coburger Polizei. Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand. Die Polizeiinspektion ermittelt nun gegen den 55-jährigen Unfallverursacher wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung. pol