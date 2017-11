Im Kampf gegen Blutkrebs

Es ist eine Herzensangelegenheit von Heike Staller und ihrem Team des Ibis Budget Bamberg: der Kampf gegen Blutkrebs. Und weil die Hoteldirektorin am liebsten handelt und es ungern beim Reden belässt, organisiert sie mit der "Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern" (AKB) in ihrem Hotel in der Ludwigstraße 20 am Samstag, 18. November, von 11 bis 16 Uhr eine große Typisierungsaktion.

"Ärmel hoch gegen Blutkrebs! Lass Dich typisieren!", heißt das Motto der Aktion, die prominente Unterstützung erfährt vom Basketballteam Brose Bamberg, dessen Geschäftsführer Rolf Beyer bittet: "Nehmen Sie sich bitte Zeit, um das Leben eines Menschen zu verändern, indem Sie sich als Stammzellenspender registrieren lassen".

Dass Leukämie jeden treffen kann und schnelle Hilfe meist sehr schwierig ist, belegen der Pressemitteilung zufolge die statistischen Zahlen. Mehr als 11 000 Menschen in Deutschland erhalten jährlich die Diagnose "Blutkrebs", über fünf Prozent sind davon Kinder unter 15 Jahren. Für viele der an Leukämie erkrankten Menschen ist die Transplantation mit den Stammzellen eines gesunden Spenders die einzige Überlebenschance. Da nur jeder vierte der Betroffenen einen Spender aus seiner eigenen Familie findet, kommt dem weltweiten Spendernetzwerk eine herausragende Bedeutung zu.

Dies zu erweitern, ist das Ziel der Typisierungsaktion im Ibis-Hotel. Dabei werden dem Spender geringe Mengen Blut abgenommen und die Gewebemerkmale untersucht. Die Ergebnisse werden in pseudoanonymisierter Form von der Datenbank weltweit für Suchzentren zur Verfügung gestellt. Die Registrierung und Typisierung eines neuen Spenders kostet 40 Euro, die durch Spenden finanziert werden.

Kriterien für die Aufnahme in die Spenderdatei: Spender sollten gesund und für die Aufnahme zwischen 17 und 45 Jahre alt sein. Der Spender verbleibt in der Datei, bis er das 60. Lebensjahr vollendet hat. red