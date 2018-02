Im Januar ging Arbeitslosigkeit im Bamberger Land am stärksten zurück

In der Stadt Bamberg reagiert der Arbeitsmarkt nicht so ausgeprägt auf die saisonalen Einflüsse der kalten Jahreszeit wie die Landkreise des Agenturbezirks. Es wurden dort daher witterungsbedingt weniger Menschen über die Wintermonate arbeitslos als im Rest des Bezirks. Die Arbeitslosigkeit stieg im Januar um 170 Personen (+10,2 Prozent) auf 1832. Es sind 89 Personen (-4,6 Prozent) weniger arbeitslos als im Vorjahresmonat.

In den letzten vier Wochen fanden 14,7 Prozent mehr Menschen eine neue Beschäftigung als letztes Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 4,6 Prozent (Vorjahr 4,9 Prozent). In den ersten vier Wochen des Jahres meldeten die Arbeitgeber aus dem Stadtgebiet 329 sozialversicherungspflichtige Stellen.

Bamberg konnte den Zugang vom letzten Jahr mit einem Plus von 7,2 Prozent (+22) nochmals toppen. Der Arbeitgeberservice betreut aktuell 1 417 Jobangebote im Bestand, 322 (+29,4 Prozent) mehr als im Vorjahr.



Landkreis Bamberg

Auch im Landkreis Bamberg ließ der Winter die Arbeitslosigkeit steigen. In den ersten Wochen des neuen Jahrs erhöhte sie sich saisonal bedingt um ein Viertel bzw. 438 Personen auf 2144 Personen. Im Januar verloren 6,0 Prozent weniger beschäftigte (-39) ihre Arbeit als letztes Jahr. Binnen Jahresfrist hat sich die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen um 410 Frauen und Männer verringert. Das Bamberger Land hat den kräftigsten Rückgang der Arbeitslosigkeit unter allen Kreisen und Städten im Agenturbezirk Bamberg-Coburg. Die Arbeitslosenquote stieg in den letzten vier Wochen um 0,5 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent (Vorjahr 2,9 Prozent). Das ist weiterhin Vollbeschäftigung sowie agenturweit die niedrigste Quote.

Aus dem Bamberger Land gingen im Januar 247 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote in der Agentur ein. Auch der Landkreis konnte den Zu-gang vom letzten Jahr mit einem Plus von 3,3 Prozent (+8) erneut steigern. Im Stellenpool des Arbeitgeberservice befinden sich 1209 Vakanzen, 163 mehr als im Januar 2017. red