Im Jahr 2017 erteilte die Regierung von Unterfranken 971 Approbationen

971 Approbationen an Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker und Psychotherapeuten hat die Regierung von Unterfranken 2017 erteilt. Hiervon haben 842 Personen ihre Schlussprüfung erfolgreich in Franken abgelegt. 129 Approbationen wurden an Bewerber erteilt, die ihre Ausbildung im europäischen Ausland abgeschlossen haben und in Franken arbeiten wollten.

An Ärzte gingen insgesamt 673 Approbationen (290 an Männer/383 an Frauen), an Zahnärzte 184 (67 an Männer, 117 an Frauen), an Tierärzte sechs (zwei an Männer, vier an Frauen) und an Apotheker 108 (31 an Männer, 77 an Frauen).

Außerdem erteilte die Regierung von Unterfranken 2017 insgesamt 478 Berufserlaubnisse zur vorübergehenden Ausübung der ärztlichen, zahnärztlichen, tierärztlichen und pharmazeutischen Tätigkeit an Personen, die eine deutsche Approbation nicht oder noch nicht erhalten konnten.



Auf zwei Bezirke aufgeteilt

Wer nach einem Studium der Humanmedizin, der Pharmazie, der Veterinärmedizin oder der Zahnmedizin in Deutschland seinen Beruf ausüben möchte, benötigt eine allgemeine Berufszulassung - die Approbation. Für die Erteilung sind in Bayern die Regierung von Unterfranken (fränkischer Raum) und die Regierung von Oberbayern (südbayerischer Raum) zuständig. Die Regierung von Unterfranken kümmert sich um Approbationen für Deutsche, heimatlose Ausländer, Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten, EWR-Vertragsstaaten, Staaten mit EU-Assoziierungsabkommen, der Schweiz sowie für Drittstaatler seit 1999, sofern die Prüfungen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg oder an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg abgeschlossen wurden oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem EWR-Vertragsstaat oder in der Schweiz , und der Beruf in Franken ausgeübt werden soll.

Die Regierung von Oberbayern ist für den südbayerischen Raum zuständig, wenn die Prüfungen an den Münchener Universitäten oder der Universität Regensburg abgeschlossen wurden sowie für Bewerber mit einer ärztlichen Ausbildung in einem EU-Mitgliedsstaat, wenn der Beruf in Südbayern ausgeübt werden soll. Außerdem erteilt die Regierung von Oberbayern für ganz Bayern Approbationen für Antragsteller mit Ausbildung aus Drittstaaten.

Die Regierung von Oberbayern ist zudem ausschließlich zuständig für die Approbationserteilung der Psychologischen Psychotherapeuten. Die Regierung von Unterfranken erteilt dagegen für alle fränkischen Regierungsbezirke Berufserlaubnisse, was auch für die Ausübung der Berufsaufsicht für sämtliche ärztliche Berufe gilt. Für die Erteilung der Berufserlaubnisse und die Berufsaufsicht für ärztliche Berufe lag die Zuständigkeit zuvor bei jeder Bezirksregierung. red