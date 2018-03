Im Hochseilgarten durch die Lüfte

Der Puls wird schneller, das Adrenalin steigt - einen Parcours in elf Metern Höhe, gesichert nur durch einen Gurt und Seil, gilt es zu meistern. Mithilfe von Hochseilgartentrainern können Jugendliche bei einer Veranstaltung des Kreisjugendrings am Freitag, 6. April, den Parcours durchlaufen. Die Aktion startet um 13 und endet um 18 Uhr. Der Treffpunkt ist der Haupteingang der Burg Feuerstein in Ebermannstadt. Die Körpergröße muss mindestens 1,50 Meter sein. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 22. März, beim Kreisjugendring Forchheim, Löschwöhrdstraße 5, oder auf www.kjr-forchheim.de möglich.