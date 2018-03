Im Graben überschlagen

Zwei leichtverletzte Mädchen und ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro - das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2190 ereignete. Eine 18-jährige Thurnauerin war mit ihrem Auto von Kulmbach kommend in Richtung Krumme Fohre unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Einmündung nach Döllnitz kam die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Sie und ihre 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Überschlag leicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. pol