Im Fasching

Der Katholischen Frauenbund lädt zu seinem Faschingsabend am Mittwoch, 31. Januar, um 19.30 Uhr in das Pfarrheim in Gößweinstein am Kreuzberg ein. Am Samstag, 3. Februar, folgt dann am gleichen Ort der Pfarrfasching. Beginn ist um 20 Uhr. An beiden Tagen sorgt Ernst Schmitt für die musikalische Unterhaltung. red