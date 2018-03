Nachdem sich im Januar bei der Mitgliederversammlung des Sankt-Georg-Vereins Diebach kein neuer Vorstand gefunden hatte, zeichnete sich bereits in der zweiten Versammlung im Februar überraschend eine Lösung ab. Denn auch zwei Mütter, deren Kinder noch gar nicht im Kindergarten sind, haben sich bereiterklärt, Verantwortung zu übernehmen.

Nun konnte in der dritten Sitzung ein Vorstand gewählt werden. Vor der Neuwahl des Vorstandes stand noch die Zustimmung zu einer Satzungsänderung an. Statt einem ersten und zweiten Vorsitzenden wird nun ein Gesamtvorstand aus fünf Personen und bis zu vier Beisitzern gewählt. Pfarrer Paul Kowol ist wie bisher kraft seines Amtes ebenfalls Mitglied des Vorstandes. Dieser Satzungsänderung wurde einstimmig von den anwesenden Mitgliedern zugestimmt. Denn das Hauptproblem war schon in den vergangenen Wahlen, einen ersten und zweiten Vorsitzenden zu finden, der die Verantwortung für die immer stärker wachsenden Aufgaben übernimmt.

Die Leitung der Kindertagesstätte Diebach durch den Trägerverein Sankt Georg ist für die nächsten drei Jahre gesichert. Der Vorstand erarbeitet sich noch eine Geschäftsordnung. Satzung und Geschäftsordnung wurden in enger Zusammenarbeit mit der Caritas erstellt und von dieser geprüft.



Vorfreude auf Zusammenarbeit

Der neue Vorstand setzt sich aus dem Vorstandsteam Stephanie Looke, Barbara Schaub, Carina Stockmann, Anna-Lena Ullrich, Angela Warmuth sowie den Beisitzerinnen Yvonne Heim und Martina Betz zusammen. Als Kassenprüferinnen fungieren Laura Schaub und Katharina Schellenberger. Die Leitung des Vereins liegt nun bis auf Pfarrer Kowol komplett in Frauenhand.

Die Leiterin der Kindertagesstätte, Alexandra Schmidbauer, bedankte sich auch im Namen ihres Teams bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern Tina Schipper, Andreas Kraft sowie Thorsten Binder für ihr Engagement, dankte auch Stephanie Looke, Barbara Schaub sowie Laura Schaub und Katharina Schellenberger, dass sie sich weiter im Vorstand engagieren.

Vereinsringvorsitzender Fritz Gensler freute sich auf die Zusammenarbeit mit dem Frauenpowerteam bei zukünftigen Veranstaltungen im Dorf. Gleichzeitig appellierte er an alle Eltern und Großeltern von KitaKindern, sich für ihren Kindergarten zu engagieren. Für die ein oder andere Aufgabe wären sicher auch ein paar Männer zu gebrauchen.

Ortsbeauftragte Elisabeth Assmann dankte dem scheidenden Vorstand für sein Engagement in der Einrichtung und auch bei der zügigen Umgestaltung der neuen Satzung. Den Neugewählten wünschte Assmann viel Freude beim Engagement für ihren Kindergarten. Die Mischung aus erfahrenen und neuen Vorstandsmitgliedern bringe den nötigen Elan und die Ausdauer für zukünftige Aufgaben mit. "Der Kindergarten ist eine der wichtigsten Keimzellen für ein lebendiges Dorfleben. Danke dass ihr das aufrechterhaltet," lobte Assmann. hae