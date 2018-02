Im Bus zum Ernst des Lebens

Daten zum Schulbeginn am Dienstag, 12. September, und die Busfahrpläne für Grund- und Mittelschule Ebern legt die Verwaltungsgemeinschaft vor:



Grundschule Ebern:

Die Abc-Schützen in Ebern sind mit ihren Eltern am Dienstag zu einem ökumenischen Wortgottesdienst in die Christuskirche um 8.30 Uhr eingeladen. Danach begeben sich die Schulanfänger mit ihren Eltern zur Begrüßung in die Aula der Grundschule. Der Schultag endet gegen 11 Uhr. Die Eltern nehmen ihre Kinder wieder in Empfang. Die Schultüten können bereits am Montag, 11. September, zwischen 17 und 17.30 Uhr in der Schule abgegeben werden.

In Rentweinsdorf beginnt der erste Schultag für die Schulanfänger um 9.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Kirche. Der Schultag endet gegen 11.15 Uhr. Die Schultüten können ebenfalls bereits am Vortag zwischen 17 und 17.30 Uhr an der Schule abgegeben werden.



Ab Donnerstag nach Stundenplan

Für die Klassen 2, 3 und 4 in den Schulhäusern Ebern und Rentweinsdorf beginnt der erste Unterrichtstag wie gewohnt um 7.55 Uhr und endet um 11.15 Uhr. Auch am Mittwoch, 13. September, endet der Unterricht für alle Grundschüler um 11.15 Uhr.

Ab Donnerstag gilt Unterricht nach Stundenplan. Die Nachmittagsbetreuung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) findet ab dem ersten Schultag statt.

Der Unterricht der Ganztagsklassen endet in der ersten Schulwoche für die Klassen 1c und 2c am Donnerstag, 14. September, um 12.10 Uhr und am Freitag, 15. September, um 11.15 Uhr, für die Klassen 3c und 4c am Donnerstag um 12.55 Uhr und am Freitag um 12.10 Uhr. Der Nachmittagsunterricht für diese Klassen beginnt ab der zweiten Schulwoche. Bei Bedarf steht eine Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung.

Gottesdienste zum Schulanfang sind am Donnerstag, 14. September, jeweils 8.15 Uhr für die Klassen 3b, 3d, 4b, 4c in der Christuskirche und für die Klassen 2b, 2c, 2d, 3c in der Stadtpfarrkirche.



Busplan

Für die Grundschüler fahren Kleinbusse. In das Schulhaus Rentweinsdorf (Frau Mönch): Losbergsgereuth 7:15 Uhr, Lind 7:30 Uhr;

In das Schulhaus Ebern (Frau Mönch): Lind 7:30 Uhr, Rentweinsdorf 7:35 Uhr;

In das Schulhaus Ebern (Frau Gardt): Siegelfeld 7:10 Uhr, Sachsenhof (an der B279) 7:13 Uhr, Kaserne (Wache) 7.25 Uhr, Eyrichshof (Feuerwehrhaus) 7:35 Uhr, Eyrichshof (Schloss) 7:38 Uhr



Mittelschule Ebern

Die Mittelschüler im Bereich des Schulverbandes Ebern werden am ersten Schultag von 7.55 Uhr bis 13 Uhr die Schulbank drücken.

Der Nachmittagsunterricht an der Mittelschule findet erst ab der zweiten Unterrichtswoche statt. Dies gilt auch für die Ganztagsklassen.

Die Abfahrtszeiten der Busse für Grund- und Mittelschule sind auf der Homepage der Mittelschule Ebern unter www.mittelschule-ebern.de (unter: Schulbuslinien) oder unter www.ebern.de einzusehen.



Lind und Gräfenholz

Für die beiden Rentweinsdorfer Gemeindeteile gelten wegen einer Baustelle Sonderregelungen:

Lind: Die Grundschüler werden mit dem Kleinbus der Grundschule abgeholt (7:30 Uhr).

Die Schüler aus Lind, die eine der weiterführenden Schulen (Mittelschule, Realschule, Gymnasium) besuchen, müssen die Haltestelle in Rentweinsdorf (7:35 Uhr) nutzen.

Gräfenholz: Wegen der Straßensperrung B279 - Gräfenholz kann der Bus bis etwa Dezember nicht nach Gräfenholz fahren. Alle Schulkinder aus Gräfenholz werden um 7:25 Uhr von H. Schorn mit dem Kleinbus abgeholt und nach Rentweinsdorf und Ebern gefahren. red