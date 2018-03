Im Bürgerbüro Einblick in Politik gewonnen

Moritz Kneuer aus Wonfurt, Schüler der neunten Klasse der Realschule, absolvierte dieser Tage in Haßfurt ein Praktikum im Bürgerbüro der Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar (SPD). "Durch das Praktikum konnte ich einen besseren und verständlicheren Einblick in die Politik, die Arbeit eines Abgeordneten und die Arbeit in einem Bürgerbüro bekommen", sagt Kneuer, nachdem er dem Mitarbeiter der Politikerin, Marco Heumann, über die Schulter schauen durfte.

Dabei konnte der 14-Jährige laut einer Mitteilung der Sozialdemokraten Einblicke in Öffentlichkeitsarbeit, Terminbegleitung und Pressearbeit bekommen, wobei ihm die Terminbegleitung am besten gefallen hat "Ich konnte hautnah dabei sein, als sich SPD-Politiker aus der Region, aber auch Sabine Dittmar zu politischen Themen geäußert haben", sagt der Schüler. "Am besten fand ich dabei, dass nicht nur die große Politik, sondern in erster Linie regionale Themen besprochen wurden." Beim Politischen Aschermittwoch in Sabine Dittmars Heimatort Maßbach lernte er die Abgeordnete persönlich kennen.

Es ist ungewöhnlich, dass er als Schüler, der noch nicht wahlberechtigt ist, in einem Abgeordnetenbüro ein Praktikum machte. "Naja, ich interessiere mich sehr für Politik und beschäftige mich in meiner Freizeit viel mit diesen Themen", erklärt Moritz Kneuer. "Deswegen dachte ich mir, ich möchte mehr über die Arbeit in der Politik erfahren und habe beim Haßfurter Büro von Sabine Dittmar wegen eines Praktikums nachgefragt."

Eine Idee, die von der Abgeordneten gerne aufgegriffen wurde: "Es ist toll, wenn sich Jugendliche für Politik interessieren. Das wollen wir natürlich, wenn es möglich ist, gerne fördern", sagt Sabine Dittmar.

Vor der Bundestagswahl hatte Moritz Kneuer sich Gedanken gemacht, welche Partei er bevorzugen würde. "Ich habe mich der SPD am nächsten gefühlt." Auch deswegen fiel seine Wahl auf das Bürgerbüro von Dittmar in Haßfurt. Kneuer zieht ein positives Fazit seiner Woche in der Politik. Wer sich für Politik interessiert, dem empfiehlt er ein Praktikum in einem Abgeordnetenbüro guten Gewissens. red