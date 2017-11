Im Berufsverkehr aufgefahren

Im dichten abendlichen Berufsverkehr am Mittwoch fuhr auf der Bundesstraße 2 in Richtung Nürnberg ein 42-jähriger Heroldsberger auf eine 43-jährige Autofahrerin auf. Sie hatte an der Ampel auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg-Nord ihre Geschwindigkeit verringert. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt 4000 Euro. pol