"Im Auf und Ab des Lebens innehalten"

red



Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen veranstalten am Mittwoch, 29. November, einen religiösen Auszeittag im Haus Frankenthal. Beginn ist um 9.30, Ende gegen 17 Uhr. Von Vierzehnheiligen aus wird dabei ein Blick über die ganz persönlichen "Berge und Täler" möglich; Betrachtungen und Gebete rund um biblische Texte geben Anleitung und Hilfestellung dazu. Vor Beginn der eigentlichen "Berg-Zeit" morgendlicher Gottesdienst um 8.45 Uhr in der Kapelle des Hauses Frankenthal. Die Leitung haben Schwester Christina Schirner und Rektor Elmar Koziel.Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis zum Montag, 20. November, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter Telefon 09571/926-0, per Internet www.14hl.de oder per E-Mail an info@14hl.de.