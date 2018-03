Im Altmühltal ohne Druck

Die Bundesligakegler des TSV Breitengüßbach haben sich bereits den Verbleib in der höchsten Spielklasse Deutschlands gesichert und fahren am letzten Spieltag ohne Druck ins Altmühltal. Ganz anders sieht es jedoch für die Gastgeber vom KRC Kipfenberg aus, die nach einer total verkorksten Saison immer noch auf dem einzig verbliebenen Abstiegsplatz rangieren und den Ligaverbleib dabei nicht einmal mehr in den eigenen Händen halten.

"Bereits vor Saisonbeginn haben wir bei der Ansetzung der letzten beiden Spieltage erahnen können, dass die Entscheidung um den Abstieg dieses Jahr vielleicht erst in letzter Minute fallen könnte. Wir sind natürlich, genauso wie auch die Lorscher froh, unsere Hausaufgaben in den letzten Wochen bereits erledigt zu haben. Somit fällt das harte Los nun am letzten Spieltag entweder auf Kipfenberg oder Amberg. Ich persönlich gehe mit sehr gemischten Gefühlen in das Duell gegen den KRC, sind wir doch vor drei Jahren in Öhringen mit unseren jahrelangen und sympathischen Gefährten gemeinsam in die Bundesliga aufgestiegen. Das wird für mich immer unvergessen bleiben", meint der Breitengüßbacher Kapitän Tobias Stark.

Jetzt greifen die Kipfenberger ausgerechnet gegen die Breitengüßbacher nach dem letzten Strohhalm, um doch noch den Klassenerhalt zu packen. Die Gäste können sich daher auf einen Hexenkessel gefasst machen, zumal sich der TSV in Kipfenberg in den letzten Jahren immer sehr schwer getan hat und die Auswärtsbilanz (0:14 Punkte) rabenschwarz ist. ts