Ilse Baumeister ist die neue Königin

Das Geheimnis ist gelüftet: Ilse Baumeister ist die neue Regentin der Schützengesellschaft. Ein 186-Teiler, der einzige Zehner aller Teilnehmer, reichte ihr, um die Königswürde zu erlangen. Der neuen Schützenkönigin zur Seite stehen als Erster Ritter Carsten Präger mit einem 305,3-Teiler und als Zweite Ritterin Heike Iffland mit einem 345-Teiler. Die Königswürde bei der Jugend erlangte Nico Bögendörfer mit einem 463-Teiler.

Die Freude beim Umhängen der Schützenkette war der frischgebackenen Schützenkönigin ins Gesicht geschrieben, zumal sie erstmals zu dieser Ehre gekommen ist. Die in Königsberg wohnhafte Bankfrau, die aktiv beim Unfindener Verein an den Rundenwettkämpfen teilnimmt, ist eine begeisterte Sportschützin, die mit viel Leidenschaft und großer Freude diese Sportart betreibt. Bei ihr lief es heuer besonders gut, was auch der Gewinn des Damenpokales und der Ehrenscheibe unterstreicht. So kam sie an diesem Abend aus dem Strahlen nicht mehr heraus und wurde von einer Gratulationscour regelrecht überwältigt. Die Frage, ob sie bei der Abgabe des Königsschusses ein gutes Gefühl gehabt habe, konnte sie nicht unbedingt bejahen: "Es war halt wie bei jedem Schuss." Der Titel bedeute ihr jedoch einiges, und die Scheibe mit den herrlichen Motiven der Stadt Bamberg werde sich zu den bereits in den Jahrzehnten erworbenen Pokalen und Scheiben gesellen.

Eingangs seiner Begrüßungsworte dankte Schützenmeister Joseph Borschert dem bisherigen Königshaus mit Andrea Reß und Sebastian Drößmar sowie Jugendschützenkönig Niklas Damm für die Repräsentation des Vereines bei den verschiedenen Anlässen. Dank galt auch Ehrenmitglied Rudolf Dominka, der mit seinen 92 Jahren auch heuer die Scheiben, einschließlich der neuen Königsscheibe mit Motiven von Bamberg hervorragend gestaltet hat. Dank galt ferner Zweitem Schützenmeister Helmut Stubenrauch und Sportleiter Sebastian Drößmar für die Durchführung und Organisation des Königsschießens.



Schlechte Beteiligung kritisiert

Gute Gewohnheit ist es in Ebern, dass die Salutgruppe unter dem Kommando von Ralph Schneider die beiden bisherigen Könige von ihren Wohnungen abholt und sie mit einer dreifachen Salutsalve verabschiedet, während die neue Regentschaft mit Salutsalven begrüßt wird.

Nicht unbedingt zufrieden zeigte sich Schützenmeister Borschert mit der diesjährigen Beteiligung am Königsschießen: Waren es im Vorjahr noch 32 Personen, so hatten heuer nur 23 Aktive den Weg ins Schützenhaus gefunden.



Die nächsten Termine

Als kommende Veranstaltungen kündigte Borschert die Teilnahme am Volkstrauertag am Sonntag, 19. November, mit einer Fahnenabordnung, die Preisverteilung für das Hubertusschießen am Donnerstag, 17. November, ab 19 Uhr sowie das Weihnachtsschießen am 23., 26. und 30. November an. Den Abschluss des Jahres bildet am 2. Dezember, ab 19 Uhr, ein Ehrenabend. Am Donnerstag, 11. Januar, findet ab 16 Uhr das Marathonschießen in Unfinden, am Samstag, 13. Januar, der Preisschafkopf und am Sonntag, 21. Januar, die Gaujahresversammlung in Schweinfurt statt. Am Donnerstag, 18. Januar, beginnt die Vereinsmeisterschaft und für Sonntag, 25. März, ab 14 Uhr, ist die Jahreshauptversammlung vorgesehen.



Neunjähriger sorgt für Aufsehen

Gekonnt und mit dem nötigen Fachwissen führte Zweiter Schützenmeister Stubenrauch locker durch die Preisverteilung der Pokal- und Scheibenwettbewerbe sowie Meisterwertungen. Er konnte von guten bis sehr guten Ergebnissen berichten, wobei der erst neunjährige Florian Stretz mit dem Gewinn des Jugendpokales und der Jugendscheibe für positives Aufsehen gesorgt hat, auch wenn bei ihm aufgrund des Alters einige Erleichterungen beim Schießen eingebaut worden waren.



Die Ergebnisse der Wettbewerbe

Königspokal: 1. Helmut Stubenrauch (17,8 Teiler), 2. Markus Stretz (27,3), 3. Sebastian Drößmar (63,6)

Pistolenpokal: 1. Stefan Eckstein (233,2), 2. Sebastian Drößmar (362,4), 3. Rudolf Dominka (450,6)

Damenpokal: 1. Ilse Baumeister (73,7), 2. Heidi Borschert (85,9), 3. Heike Iffland (135,0)

Ehrenscheibe: 1. Ilse Baumeister (50,8), 2. Joseph Borschert (59,2), 3. Tina Hellwig (62,5)

Geburtstagspokal: 1. Markus Stretz (130,8), 2. Carsten Präger (143,1), 3. Helmut Stubenrauch (153,1)

Jugendkönigspokal: 1. Nico Bögendörfer (111,4), 2. Florian Stretz (400,7), 3. Leon Sichart von Sichartshofen) 606,4)

Jugendpokal: 1. Florian Stretz (219,1), 2. Niklas Damm (238,5), 3. Nico Bogendörfer (253,2)

Jugendscheibe: 1. Florian Stretz (103,4), 2. Niklas Damm (134,1), 3. Nico Bögendörfer (352,6)

Meister LG (Herren/Damen): 1. Sebastian Drößmar (98 Ringe), 2. Markus Stretz (95), 3. Heike Iffland (92)

Meister LG (Schüler, Jun B):

1. Nico Bogendörfer (88), 2. Florian Stretz (79), 3. Niklas Damm (77)

Meister LG (Herren-Alt, Damen-Alt, Senioren): 1. Helmut Stubenrauch (96), 2. Joseph Borschert (93), 3. Ilse Baumeister (93)

Meister LG/LP (Sen Auflage): 1. Joseph Borschert (100), 2. Heidi Borschert (96), 3. Helmut Kawan (95)

Meister LP (Herren/Damen): 1. Carsten Präger (95), 2. Tina Hellwig (92), 3. Sebastian Drößmar (91)

Meister LP (Alterssenioren): 1. Helmut Stubenrauch (97), 2. Jürgen Klopf (90), 3. Stefan Eckstein (89)

Glückscheibe LG: 1. Alexander Braunreuther (64,1 Teiler), 2. Joseph Borschert (96,8), 3. Markus Stretz (153,3)

Glückscheibe LP): 1. Helmut Stubenrauch (162,1 Teiler), 2. Carsten Präger (474,0), 3. Stefan Eckstein (916,4) Wolfgang Dietz