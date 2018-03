Ihre Hilfe kommt an

Zur Mitgliederversammlung des Missionsvereins "Lasst uns gehen" Heiligenstadt begrüßte der Vorstand auch das Pfarrersehepaar Bruhnke aus Heiligenstadt und den Militärseelsorger Pfarrer Waedt aus Bogen.

Vorsitzender Friedrich Dorsch berichtete von der Aktivität des vergangenen Jahres. Es wurden vier Hilfstransporte nach Moldawien, Rumänien und in die Ukraine durchgeführt. Dabei konnte wieder vielen Kindern, armen Familien, Kranken, Waisenhäusern, Missionsstationen und sozialen Einrichtungen etwas Linderung gebracht werden.

Da die Transport- und Mautkosten ständig steigen, ist der Verein gezwungen, in Zukunft nur noch sehr gute und wichtige Hilfsgüter zu transportieren. Außerdem wurden wieder einige Kinder und arme Personen durch medizinische Maßnahmen unterstützt. Die Weihnachtspäckchen-Aktion bringe vielen Kindern immer eine kleine Weihnachtsfreude.

Auch einige notdürftige Personen aus der hiesigen Region konnte wieder etwas geholfen werden. Ferner konnte der Verein ihm bekannte Missionsstationen in Thailand und Indien Unterstützung zu kommen lassen. Der Verein zählt zur Zeit 305 Mitglieder, wünscht sich aber noch mehr Aktive.

Der Kassier Heinz Sponsel legte eine positive Finanzsituation vor. Die Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: Als Vorsitzender wurde Friedrich Dorsch gewählt, Stellvertreter ist Otto Audenrith, Kassier Heinz Sponsel, Schriftführer Florian Ott. Als Beisitzerinnen wurden Silvia Bärnreuther, Carolin Dorsch und Eva Audenrith gewählt, da Sandra Lang aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung stand.

Der Vorsitzende bittet die gesamte Bevölkerung, den Verein finanziell und auch mit den entsprechenden Hilfsgütern weiterhin zu unterstützen. red