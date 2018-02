Igensdorferin passt beim Parken nicht auf

Am Dienstagmittag hat eine 49-jährige Frau aus Igensdorf beim Ausparken in Buckenhof (Kreis Erlangen-Höchstadt) den hinter ihr stehenden Wagen einer 66-jährigen aus Uttenreuth übersehen und fuhr auf diesen auf. Da die Uttenreutherin nicht an der Unfallstelle war, rief die Igensdorferin die Polizei, die sich um die Unfallaufnahme und die Benachrichtigung der Uttenreutherin kümmerte. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2000 Euro, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land berichtet. pol