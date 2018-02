Die Interessengemeinschaft Pressecklein hat sich in einer Pressemitteilung nochmals zur Frage der künftigen Trinkwasserversorgung des Ortes zu Wort gemeldet. Dort heißt es unter anderem:

"Wir haben in Untersteinach die beste Wasserversorgung, die man sich denken kann - unseren eigenen Brunnen und bereits einen Anschluss an die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO)."

Auf die wiederholte Frage von Gemeinderat Markus Weigel (WGU) an den Bürgermeister,

ob man nicht erst das Ortsnetz reparieren und dann voll an die FWO anschließen könne, antwortete der Bürgermeister, dies müsse gleichzeitig passieren, weil 200 Kubikmeter Löschwasser vorgehalten werden müsse. Dazu sei aus Sicht der Interessengemeinschaft festzuhalten, dass die Gemeinde einen Vertrag über 21 000 Kubikmeter bei der FWO habe. Die beiden Hochbehälter böten auch 600 Kubikmeter Wasser.



28 Prozent Wasserverlust

Falls die Entnahme aus der bisherigen Versorgung nicht möglich gewesen wäre, hätte dies in einem "Feuerschaubericht"stehen müssen.

Unverständlich sei, dass man sich mit einem Wasserverlust von 28 Prozent, der zudem erst nach 15 Jahren erreicht werden solle, zufrieden geben wolle. Normalerweise sei bei innerörtlichen Verteilnetzen ein Leitungsverlust von sechs bis maximal acht Prozent anzustreben. Dazu komme noch der Eigenverbrauch (Spülwasser). "Wir sollten uns von der Verwaltung und den Verantwortlichen kein X für ein U vormachen lassen und erst das Rohrnetz reparieren", fordert die IG Pressecklein. "Am Ende wäre vielleicht nur die Sanierung des Hochbehälter ,Hochzone' nötig". Über diese Kosten sei bei der jüngsten Veranstaltung nicht gesprochen worden.

Der vermeintliche Vorteil des FWO-Trinkwassers komme, wie Markus Rauh während der Informationsveranstaltung eingeräumt habe, über mehrere, auch chemische Aufbereitungsstufen zustande,während das eigene Brunnenwasser nicht behandelt werde."Wir ziehen das Brunnenwasser aber im Interesse unserer Kinder dem chemisch aufbereitetem Wasser vor".



3,5 Millionen Investition

Außerdem kann die IG nicht nachvollziehen, dass die Gemeinde keine zweite Studie zum Vergleich einhole. Bei einem Investitionsvolumen von ca. 3,5 Millionen Euro solle man einen Vergleich haben.

Nicht verstehen könne man auch, dass beide Hochbehälter stark sanierungsbedürftig sein sollen. Altbürgermeister Burges habe erklärt, dass der Hochbehälter ,Tiefzone' erst 2012 generalsaniert worden sei. red