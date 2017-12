Ideales Herbstwetter lockte zum Bummeln beim verkaufsoffenen Sonntag

Das milde, sonnige Herbstwetter lockte am Sonntag viele Menschen in den Stadtkern. Der verkaufsoffene Sonntag war ideal, um gemeinsam mit der Familie zu bummeln, Bratwürste oder Eis zu essen sowie Freunde zu treffen. Rund ums Rathaus und in der Bahnhofstraße hatten darüber hinaus zahlreiche Händler ihre Stände aufgeschlagen; sie boten Obst und Spielsachen, aber auch Kleidung feil. Erstmals fand im Biergarten des Spitalhauses an der Lauter ein kleiner Bauernmarkt statt, in dem Selbstvermarkter ihre Waren anboten. Parkplätze allerdings waren am Sonntagnachmittag nur schwer zu bekommen. ME