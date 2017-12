"Ich möchte helfen, das Schlimmste abzufedern"

Anfang des Jahres wurde Edgar Böhmer als Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) für den Landkreis Bamberg gewählt. Der 53-Jährige ist Vollerwerbslandwirt in Medlitz (Gemeinde Rattelsdorf), betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 150 Milchkühen und hat auch eine Biogasanlage. Außerdem ist er im Gemeinderat von Rattelsdorf und als Kirchenrat tätig.



Herr Böhmer, Sie sind als Kreisobmann des BBV gewählt. Wieso haben sie das Amt angenommen?

Edgar Böhmer: Weil die Anforderungen an die landwirtschaftlichen Betriebe immer höher werden und ich sehe, dass bei uns in Deutschland Milchviehhaltung und Ferkelerzeugung immer schwieriger werden, möchte ich helfen, das Schlimmste abzufedern. Ich habe einen Betrieb, in dem ich neben Ackerbau, Rinderhaltung, Biogasanlage, Gülleausbringung usw. auch viele Fachbehörden zufriedenstellen muss, so dass es für einen Familienbetrieb fast nicht mehr zu realisieren ist



Welche Aufgaben und Ziele haben Sie sich für die nächste Zeit gesetzt?

Konkret will ich mich einsetzen, damit ein noch größerer Irrsinn oder der größte Blödsinn verhindert werden. Wenn jemand zum Beispiel in einer Wiese einen Obstbaum pflanzen will, dann macht er Grünlandumbruch (Anmerkung: dieser muss beantragt und genehmigt werden.). Ein weiterer Fall: Wenn ein Bauer auf einer Wiese Siloballen liegen hat, ist das Grünlandumbruch. Einige solcher Beispiele sind bereits in Kraft, einige liegen im Moment auf Eis. Weitere Problemfelder etwa sind, wenn die Hecke wächst und in die Wiese reinhängt, wird dadurch nach Meinung des Amtes die Wiese kleiner, muss also als kleinere Fläche gemeldet werden. Grünlandumbruch ist eine Todsünde, wenn man die Agrarförderung in Anspruch nimmt und bedeutet Subventionskürzungen. Die Greeningprämie wird gekürzt.



Wie sehen sie die Probleme mit der Milch und den Milchpreisen?

Das Problem ist der Handel, der unsere Produkte aufkauft. Oft sieht der Verbraucher bei den No-name-Produkten nicht, wo sie herkommen. Die Handelsketten spielen auch die Molkereien gegeneinander aus. Den Milchpreis können der BBV und ich auch nicht gestalten, aber die Auflagen von Umwelt und Tierschutz werden immer mehr. Jede Gesetzesänderung oder Verschärfung der Vorschriften katapultiert die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe weg vom Markt. Sie hören auf oder werden fast gezwungen aufzuhören.



Sie sind auch als Obmann zuständig für die Betriebe mit Schweinen, was können Sie zu dazu sagen?

Die Ferkelerzeuger haben das gleiche Problem mit den Auflagen tierschutz-rechtlicher Art, so dass sie immer wieder Umbauten vornehmen müssen, bekommen aber nicht mehr bezahlt. Ich befürchte, dass noch mehr Betriebe aus Deutschland verschwinden, etwa wie die Legehennenhaltung. Die Gefahr besteht, dass wir bei uns die Vorschriften immer mehr verschärfen, woanders man aber keinen Einfluss mehr darauf hat. Die langen Transportwege zurück zu uns werden dabei völlig außer Acht gelassen. Ich habe noch viele Probleme, die mir auf der Seele brennen.



Was planen Sie und der BBV in nächster Zeit? Sind Demonstrationen geplant?

Neben Vorträgen und Informationsveranstaltungen sind keine Demonstrationen geplant. Aktionen sollen vor allem mit den Lehrern und Schulen stattfinden. Dabei sollen diese beraten werden, damit Schulklassen die Bauernhöfe und die Landwirtschaft besser kennenlernen, die Kinder auf die Höfe kommen. Auch die Werbekampagne "Unsere Bayerischen Bauern" soll im Internet ausgebaut werden, damit der Verbraucher sich da mehr informieren kann.



Die Fragen stellte Joseph Beck.