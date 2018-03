Ich habe sie kennengelernt

Zum Leserbrief "Ein Schlag ins Gesicht" (BR vom Samstag, Seite 14) wird uns geschrieben:



In einem Leserbrief wird der in Deutschland mittlerweile verbotenen Prügelstrafe das Wort geredet, der - wie ich heute lese - auch noch von einem ehemaligen Lehrer verfasst wurde. Ich habe Jahrzehnte in der Jugendhilfe gearbeitet und habe sie alle kennengelernt, denen "eine Ohrfeige nichts geschadet" hat.



Peter Greiner

Kulmbach